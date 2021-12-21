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​Николич: Мне не интересна концепция, где делается ставка на молодёжь, а результат неважен

21 Декабря 2021 • 17:51 Комментировать

В начале октября Марко Николич был отправлен в отставку с должности главного тренера «Локомотива». Теперь сербский специалист дал несколько интервью, в частности для Mozzart sport. Отрывки приводятся в телеграм-канале «Европейский паровоз».

Стоит отметить слова Марко Николича по поводу концепции, которую в клубе определили немецкие специалисты, пришедшие в «Локомотив» летом. Серб сказал, что он больше думает о результате. Концепция «Не важно, будем мы шестыми или восьмыми, но мы сделаем ставку на развитие молодых игроков» Николичу не интересна.

Напомним, что в октябре тренерское кресло в «Локомотиве» занял Маркус Гисдоль.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марко Николич
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