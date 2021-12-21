«Краснодар» подпишет нападающего из Норвегии

Не только Эрлинг Холанн фигурирует в трансферных слухах, если говорить о нападающих из Норвегии. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, форвард Эрик Ботхейм из клуба «Будё-Глимт» близок к переходу в «Краснодар». По данным журналиста, российский клуб уже согласовал условия личного контракта с 21-летним форвардом. Клубам осталось уладить некоторые формальности, а игроку – пройти медицинское обследование.

В 46 матчах последнего сезона Эрик Ботхейм записал на свой счёт 22 гола и 10 результативных передач на партнёров.

Ранее появилась информация о том, что форвард Джон Кордоба после операции не поможет «Краснодару» на протяжении четырёх месяцев.