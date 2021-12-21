Полузащитник Павел Мамаев трудоустроился в подмосковных «Химках», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Детали трудового договора между сторонами не разглашаются, однако, по данным СМИ, контракт 33-летнего хавбека будет рассчитан до завершения текущего сезона.

До трансфера в «Химки» Павел поиграл в нынешнем сезоне за «Ростов». Мамаев принял участие в шести поединках Премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.

На зимнюю паузу подмосковный коллектив ушел в качестве главного аутсайдера. «Химки» с 14 набранными очками занимают последнее место в таблице.