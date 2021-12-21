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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Химках» отреагировали на информацию об интересе к Кокорину и Жиркову

21 Декабря 2021 • 13:36 Комментировать

Роман Терюшков, который является членом наблюдательного совета подмосковных «Химок», отреагировал на информацию об интересе клуба к двум известным российским футболистам. В стан аутсайдера Премьер-лиги сватают форварда Александра Кокорина и защитника Юрия Жиркова.

«У нас есть расширенный список. Кокорин и Жирков там есть, но это сейчас не более, чем престрелочный список», - передает слова представителя подмосковного клуба Sport24.

Кокорин в настоящий момент является футболистом итальянской «Фиорентины», а Жирков пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Александр Кокорин Юрий Жирков Роман Терюшков
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