В «Химках» отреагировали на информацию об интересе к Кокорину и Жиркову

Роман Терюшков, который является членом наблюдательного совета подмосковных «Химок», отреагировал на информацию об интересе клуба к двум известным российским футболистам. В стан аутсайдера Премьер-лиги сватают форварда Александра Кокорина и защитника Юрия Жиркова.

«У нас есть расширенный список. Кокорин и Жирков там есть, но это сейчас не более, чем престрелочный список», - передает слова представителя подмосковного клуба Sport24.

Кокорин в настоящий момент является футболистом итальянской «Фиорентины», а Жирков пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Зенита».