Калиниченко дал совет «Спартаку», как поступить с Рассказовым

Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко дал совет клубу по поводу будущего защитника Николая Рассказова.

Действующий контракт Николая Рассказова со «Спартаком» рассчитан до конца сезона. В последние месяцы 23-летнего футболиста регулярно критикуют за плохую игру.

В своём телеграм-канале «Калина25», Максим Калиниченко посоветовал «Спартаку» избавиться от Николая Рассказова уже в зимнее трансферное окно, чтобы не мучить ни себя, ни футболиста. Украинец не понимает, зачем клубу может понадобиться продление контракта с Рассказовым.

«Возможно, Коля может играть лучше (хуже уже невозможно), но не уверен что его уровень существенно повыситься в ближайшее время. Поэтому продление будет выглядеть как агентское», - написал бывший игрок сборной Украины.

В сезоне 2021/2022 Николай Рассказов провёл 18 матчей и сделал один голевой пас.