«Локомотив» обозначил сумму, какую готов выделить на трансфер Адамова

Московский «Локомотив» работает над переходом защитника Арсена Адамова из екатеринбургского «Урала». Как стало известно «РБ Спорт», боссы столичного топ-клуба подготовили предложение по трансферу 22-летнего исполнителя.

«Железнодорожники» готовы заплатить за игрока четыре миллиона евро. При этом в контракте Адамова указана клаузула в размере пяти миллионов.

Реакция «Урала» на предложение «Локомотива» пока неизвестна.

Адамов принял участие в 17 поединках нынешнего розыгрыша российской Премьер-лиги. Защитник отметился одним забитым мячом и получил две желтые карточки.