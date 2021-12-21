​В «Спартаке» отреагировали на информацию о продаже Федуном земли, на которой находится академия клуба

В «Спартаке» дали комментарий по поводу информации о том, что владелец клуба Леонид Федун решить продать землю, на которой находится академия «красно-белых» в Сокольниках. Московский клуб опровергает эту информацию. Клуб подчёркивает, что в этом году в помещениях академии был завершён капитальный ремонт. Также «Спартак» имеет планы по дальнейшим улучшениям объектов академии, в частности по замене покрытий футбольных полей. На это были выделены 150 миллионов рублей. Работы пройдут и будут завершены в 2022 году.

Добавим, что в российском футболе наступило межсезонье. «Спартак» ушёл на каникулы на девятом месте в таблице Премьер-лиги.