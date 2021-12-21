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​«Спартак» объявил о назначении спортивного директора официально

21 Декабря 2021 • 12:50 Комментировать (3)

«Спартак» посредством своего официального сайта объявил о назначении нового спортивного директора. Как и ожидалось, эту должность занял итальянский специалист Лука Каттани. «Красно-белые» отмечают, что к своим обязанностям Каттани приступает со вторника.

Как известно, 40-летний Лука Каттани до прихода в «Спартак» возглавлял отдел скаутинга в «ПСЖ» на протяжении пяти лет.

Стоит добавить, что на прошлой неделе «Спартак» назначил тренера из Италии – команду принял Паоло Ваноли, который ранее входил в тренерский штаб Антонио Конте.

На зимние каникулы «Спартак» ушёл на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лука Каттани
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Роман Мамедов
21 Декабря 2021 в 13:27
зарядил экспресс против барсы реала и матрасов 10 руб)))))
Spirit
21 Декабря 2021 в 13:26
Недвижимость в Италии начнет резко дорожать)
lokomotiv38
21 Декабря 2021 в 12:55
Комиссар Катани черный пистолет и к тому же комиссару ровно 40 лет
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