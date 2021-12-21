«Спартак» посредством своего официального сайта объявил о назначении нового спортивного директора. Как и ожидалось, эту должность занял итальянский специалист Лука Каттани. «Красно-белые» отмечают, что к своим обязанностям Каттани приступает со вторника.

Как известно, 40-летний Лука Каттани до прихода в «Спартак» возглавлял отдел скаутинга в «ПСЖ» на протяжении пяти лет.

Стоит добавить, что на прошлой неделе «Спартак» назначил тренера из Италии – команду принял Паоло Ваноли, который ранее входил в тренерский штаб Антонио Конте.

На зимние каникулы «Спартак» ушёл на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.