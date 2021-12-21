​Мутко: «Хотел строить «Зенит», как «Барселону», думал, что после смерти стадион моим именем назовут»

Виталий Мутко, который в настоящий момент является генеральным директором «Дом.РФ» вспомнил свой период работы на должности президента питерского «Зенита». Слова бывшего футбольного функционера приводит РБК.

«Думал, что всю жизнь буду им [президентом «Зенита»], хотел строить клуб, как «Барселону». Думал, умру - стадион моим именем, как «Бернабеу», назовут. Я шучу, конечно. Но на самом деле я увлекся этим и всё», - высказался Мутко.

Отметим, что Виталий Мутко занимал президентское кресло в «Зените» в период с 1997 по 2003 год.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из трёх последних сезонов. Лидируют питерцы и после 18 сыгранных туров Премьер-лиги сезона 2021/2022, опережая «Динамо» на два очка. Чемпионат возобновится в конце зимы.