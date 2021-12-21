Боярский: «Семак намного сильнее Николича»

Известный артист театра и кино, давний болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на слухи о возможном возвращении сербского тренера Марко Николича в российский чемпионат.

«Николич в «Зените»? Нет, у нас Семак. Да и наш тренер намного сильнее, чем Марко. Тут и вопросов нет», - приводит слова болельщика «Спорт-экспресс».

Напомним, что последним местом работы Николича был столичный «Локомотив». 42-летний серб тренировал «железнодорожников» с мая 2020 по октябрь текущего года. При нем московский коллектив выигрывал бронзу и серебро в Премьер-лиге, а также становился триумфатором Кубка России.