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Боярский: «Семак намного сильнее Николича»

21 Декабря 2021 • 12:28 Комментировать (1)

Известный артист театра и кино, давний болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на слухи о возможном возвращении сербского тренера Марко Николича в российский чемпионат.

«Николич в «Зените»? Нет, у нас Семак. Да и наш тренер намного сильнее, чем Марко. Тут и вопросов нет», - приводит слова болельщика «Спорт-экспресс».

Напомним, что последним местом работы Николича был столичный «Локомотив». 42-летний серб тренировал «железнодорожников» с мая 2020 по октябрь текущего года. При нем московский коллектив выигрывал бронзу и серебро в Премьер-лиге, а также становился триумфатором Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Семак Михаил Боярский Марко Николич
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
id152079006
21 Декабря 2021 в 14:07
Шляпу послушать, так Семак вообще №1 в мире! Куда там Клоппу, Гвардиоле, Тухелю и Нагельсманну вместе взятым!!!
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