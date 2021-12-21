Титов: «Смотришь российский футбол - и тоска берёт»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов недоволен нынешним уровнем футбола в стране. Об этом легендарный игрок рассказал в интервью журналисту «РБ Спорт».

«Смотришь российский футбол - и тоска берет. Я бы с удовольствием посмотрел на Аленичева или Тихонова, но их нет сегодня. Распался СССР, и мы потеряли несколько поколений. Сегодня пожинаем плоды», - сказал Титов.

Напомним, что Егор Титов является воспитанником футбольной академии московского «Спартака». Он защищал красно-белые цвета с 1992 по 2008 год. В составе национальной команды России он провел 41 встречу и отметился семью забитыми мячами.

После окончания игровой карьеры Титов начал работать тренером. Он трудился в «Спартаке» (2015-2016) и «Енисее» (2017-2019).