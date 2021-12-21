​Федун сообщил, почему «Спартак» не объясняет отставку Руя Витории

На прошлой неделе Руй Витория был уволен с должности главного тренера «Спартака». Леонид Федун, являющийся владельцем московского клуба, объяснил, почему «красно-белые» не объясняют отставку португальского специалиста.

По словам Федуна, которые приводит ТАСС со ссылкой на эфир канала «Россия 24», в соглашении о расторжении контракта Руя Витории есть пункт, который запрещает «Спартаку» комментировать отставку тренера. Этот пункт был включён по требованию адвокатов португальского специалиста.

Добавим, что в пятницу «Спартак» представил нового главного тренера – команду принял итальянец Паоло Ваноли.