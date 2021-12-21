​Президент «Урала» назвал условие перехода в клуб Кокорина

Поговаривают, что Александр Кокорин в обозримом будущем покинет «Фиорентину», где он так и не смог заиграть. Григорий Иванов, являющийся президентом «Урала», назвал условие, при котором Кокорин окажется в екатеринбургском клубе.

По словам Иванова, которые приводит «РИА Новости», «Урал» был бы готов подписать Александра Кокорина, если бы «Фиорентина» отпустила россиянина бесплатно. Президент «шмелей» сказал, что он был бы счастлив иметь в команде такого качественного игрока, как Кокорин.

Также Иванов сообщил на пресс-конференции, что «Урал» был готов рассмотреть вариант с переходом Павла Мамаева, но полузащитник сделал выбор в пользу «Химок».