Сезон итальянских уток открыт: Почему Буффона в «Спартаке» в качестве игрока не будет

В воскресенье итальянские СМИ сообщили, что Джанлуиджи Буффон может перебраться в «Спартак». В Москву его якобы зовёт бывший партнер по «Парме» Паоло Ваноли. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» уверено, что это невозможно.

Стоило Паоло Ваноли возглавить «Спартак», как в Италии сразу пошли разговоры о вероятных трансферах местных футболистов в стан «красно-белых». Зашли на Апеннинах сразу с козырей. В «Спартак» решили отправить звезду Джанлуиджи Буффона. Ветеран выступает в Серии В в составе родной «Пармы», у которой дела идут не слишком здорово – «молочники» идут тринадцатыми и ближе к новому понижению в классе, чем к возвращению в элиту.

Тем не менее, даже неудачи «Пармы» едва ли могут заставить Буффона отправиться в Москву. Если голкипер и хочет сменить команду, то для этого нет смысла ехать в Россию. На Буффона наверняка будет спрос на родине. Если же вратарь задумался о футбольной пенсии, то его с удовольствием примут и в США, и на Ближнем Востоке. Россия вряд ли выглядит привлекательной страной в этом случае.

«Спартак» в текущем своем состоянии тоже не может дать Буффону какой-то спортивный вызов. «Красно-белые», очевидно, не будут участвовать в следующем сезоне в Лиге чемпионов, да и вообще в еврокубки попасть сложно. Вероятная победа в Кубке России уж точно не может вдохновить Буффона. Конечно, можно предположить, что вратарь хочет помочь своему другу Паоло Ваноли. Иных оснований верить в подобный трансфер просто нет.

Откровенно говоря, не очень понятно и то, зачем «Спартаку» может понадобиться Буффон. Александр Селихов отлично провёл осенние матчи, почти в одиночку вытащив «красно-белых» в плей-офф Лиги Европы. Он в прекрасной форме, вновь обрёл уверенность. В этой ситуации крайне странно было бы его менять.

При этом «Спартак» уже подписал Ивана Свинова. Конечно, нет смысла его сравнивать с Буффоном по мастерству. Однако «красно-белые» специально закрыли вратарскую позицию количественно. Приход нового голкипера вынудит с кем-то расставаться, что создаст дополнительные проблемы. Не забудем, что сейчас в «Спартаке» три вратаря с российским паспортом. Легионерские позиции все заняты, и потенциальный приход Буффона возможен только в случае, если кто-то из иностранцев уйдёт. Однако сейчас самое нелогичное для москвичей – освобождать зону варяга для вратаря.

И всё же нельзя совсем исключать вариант с приходом Буффона в «Спартак», только вот едва ли в качестве игрока. Если Буффон хочет начать тренерскую карьеру в каком-либо варианте, то попробовать себя в штабе у другого специалиста было бы нормальным решением. Он может стать ещё одним помощником или ещё одним тренером вратарей. Такой вариант возможен. В конце концов в январе Буффону исполнится 44 года. Правда, контракт с «Пармой» действует до 2023 года, но вряд ли «молочники» будут вставлять палки в колёса своей легенде.

В общем, ждать трансфера Буффона в качестве футболиста не стоит. Он просто не нужен «Спартаку», а «Спартак» не нужен ему. Однако в каком-то ином качестве они могут быть друг другу полезны. В тренерском ли, в менеджерском ли – всё возможно. Если уж Хави смог из Катара вернуться в «Барселону», то и для Буффона отъезд в Россию в каком-либо качестве точно не станет проблемой.

Андрей Центров