​«Дагестанцам не даём»: футболист «Урала» рассказал, как не мог оформить кредит

Рамазан Гаджимурадов, выступающий за «Урал», рассказал о том, как ему не удавалось взять кредит.

По словам Гаджимурадова, он хотел взять в кредит телефон, когда выступал за «Велес». Впрочем, футболисту отказали, сославшись на то, что он из Дагестана.

Также Гаджимурадов рассказал историю о том, как ему поступил звонок из банка «Тинькофф» с предложением оформить кредитную карту.

«Назвал паспортные данные, дошли до места рождения. И опять: «Извините, дагестанцам не даём», - высказался Гаджимурадов в ходе интервью для sport24.

За «Урал» Рамазан Гаджимурадов выступает с января 2021 года.