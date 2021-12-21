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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за ямайского нападающего

21 Декабря 2021 • 11:04 Комментировать

Ямайский нападающий Шамар Николсон близок к переезду в чемпионат России. Форвард бельгийского «Шарлеруа» станет игроком московского «Спартака».

Как сообщается на страницах Les Sports, российский топ-клуб заплатит за бомбардира десять миллионов евро. При этом эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в три миллиона.

В Бельгии Николсон выступает с 2019 года. До переезда в «Шарлеруа» нападающий защищал цвета словацкого «Домжале».

В сезоне-2021/2022 Шамар принял участие в 18 поединках, записав на свой счет 13 голов и пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шамар Николсон
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