«Нужно продать этот мусор»: Смородская жёстко прошлась по новичкам «Локомотива»

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента столичного «Локомотива», подвергла критике нынешнее руководство «железнодорожников». По ее мнению, московский клуб провел провальную трансферную кампанию минувшим летом.

«Я бы продала всех игроков, которых «Локомотив» купил летом. Не вижу от них пользы. Я бы не давала «Локо» деньги на трансферы, пока они не продадут тот мусор, что купили», - приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что в январе «железнодорожники» могут расстаться с нападающим Фёдором Смоловым и защитником Мацем Рыбусом. Первого сватают в Испанию и МЛС, а второго – в Германию и Францию.

После 18 туров российской Премьер-лиги «Локомотив» занимает шестое место в таблице.