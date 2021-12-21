Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Нужно продать этот мусор»: Смородская жёстко прошлась по новичкам «Локомотива»

21 Декабря 2021 • 10:45 Комментировать (1)

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента столичного «Локомотива», подвергла критике нынешнее руководство «железнодорожников». По ее мнению, московский клуб провел провальную трансферную кампанию минувшим летом.

«Я бы продала всех игроков, которых «Локомотив» купил летом. Не вижу от них пользы. Я бы не давала «Локо» деньги на трансферы, пока они не продадут тот мусор, что купили», - приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что в январе «железнодорожники» могут расстаться с нападающим Фёдором Смоловым и защитником Мацем Рыбусом. Первого сватают в Испанию и МЛС, а второго – в Германию и Францию.

После 18 туров российской Премьер-лиги «Локомотив» занимает шестое место в таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ольга Смородская
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Tavadi
21 Декабря 2021 в 11:25
не знаю кого конкретно имела ввиду смородина, но Марадишвили был одним из лучших
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Декабря
12:46 · Россия. Премьер-лига
​Мутко: «Хотел строить «Зенит», как «Барселону», думал, что после смерти стадион моим именем назовут»
12:34 · Россия. Премьер-лига
​В «Урале» ждут Шатова
12:28 · Россия. Премьер-лига
Боярский: «Семак намного сильнее Николича»
12:22 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Смотришь российский футбол - и тоска берёт»
12:21 · Россия. Премьер-лига
​Федун сообщил, почему «Спартак» не объясняет отставку Руя Витории
12:15 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Урала» назвал условие перехода в клуб Кокорина
11:33 · Россия. Премьер-лига
​«Дагестанцам не даём»: футболист «Урала» рассказал, как не мог оформить кредит
11:04 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за ямайского нападающего
10:45 · Россия. Премьер-лига
«Нужно продать этот мусор»: Смородская жёстко прошлась по новичкам «Локомотива» 1
10:33 · Россия. Премьер-лига
Раскрыты детали трансфера ямайского форварда в «Спартак»
10:19 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Зенит» берёт тренеров, которые уже известны, а «Спартак» взял Ваноли»
10:12 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может отправить Бистровича в аренду
09:57 · Россия. Премьер-лига
Черчесов рассказал о сроке контракта и задачах в «Ференцвароше»
09:43 · Россия. Премьер-лига
​Федун продаёт землю, на которой размещена академия «Спартака»
09:41 · Россия. Премьер-лига
Агент Рыбуса высказался о будущем игрока в «Локомотиве»
Все новости
Рекомендуем