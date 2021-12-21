Раскрыты детали трансфера ямайского форварда в «Спартак»

В СМИ появилась новость о первом новичке московского «Спартака» в зимнее трансферное окно. Им должен стать ямайский нападающий Шамар Николсон, выступающий на клубном уровне за бельгийский «Шарлеруа».

Журналистам стали известны некоторые детали потенциальной сделки. Согласно сведениям Nieuwsblad, «красно-белые» сделали бельгийскому клубу предложение, от которого было трудно отказаться. Благодаря этому трансферу «Шарлеруа» и Шамар серьезно улучшат свое финансовое положение.

Николсон успешно выступает в нынешнем розыгрыше бельгийского чемпионата. 24-летний форвард отметился 13 забитыми мячами и пятью ассистами в 18 поединках.