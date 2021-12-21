Орлов: «Зенит» берёт тренеров, которые уже известны, а «Спартак» взял Ваноли»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о смене главного тренера в московском «Спартаке». Вместо португальца Руя Витории «красно-белых» будет тренировать итальянский специалист Паоло Ваноли, ранее работавший ассистентом Антонио Конте.

«Зенит» берет людей, которые уже известны. А «Спартак» взял Ваноли, который ни разу не был главным тренером...», - поведал комментатор в эфире «Радио Зенит».

Напомним, что Ваноли заключил с московским клубом контракт на 1,5 года.

По итогам первой половины сезона «народная команда» занимает лишь девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. При этом спартаковцы выиграли группу в Лиге Европы, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию».