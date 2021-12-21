ЦСКА может отправить Бистровича в аренду

Хорватский хавбек Кристиян Бистрович может временно покинуть московский ЦСКА. Об этом разговоре с «РБ Спорт» рассказал его агент.

«У нас нет предложений, но есть вероятность, что Кристиян уйдет в аренду на полгода», - заявил представитель полузащитника «армейцев».

В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в восьми встречах за московский коллектив. Он записал себе в актив два забитых мяча и одну результативную передачу. Бистрович связан контрактом с ЦСКА до 2025 года.

В прошлом сезоне хорват выступал на правах аренды за турецкую «Касымпашу». Он отметился четырьмя голевыми пасами в 20 поединках Суперлиги.