Черчесов рассказал о сроке контракта и задачах в «Ференцвароше»

В понедельник, 20 декабря, было официально объявлено о назначении российского специалиста Станислава Черчесова на пост рулевого венгерского клуба «Ференцварош». Экс-тренер сборной России раскрыл детали своего контракта.

В разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» Станислав Саламович заявил, что его соглашение рассчитано на два с половиной года.

Также 58-летний специалист высказался о своих задачах в венгерском коллективе. По словам Черчесова, перед ним стоит цель защитить чемпионство на внутренней арене, а затем уже он станет думать о еврокубках.

В этом сезоне «Ференцварош» занимает первое место в чемпионате Венгрии, опережая ближайшего преследователя на одно очко.