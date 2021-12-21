​Федун продаёт землю, на которой размещена академия «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун принял решение продать 19,5 га земли, на которой расположена спортивная академия клуба в Сокольниках. Об этом стало известно изданию «Ведомости».

Какую сумму владелец московского клуба хочет выручить за участок, неизвестно. При этом сказано, что два года назад права аренды участка аудитом оценивались в 4,3 миллиарда рублей.

Недавно Леонид Федун рассказывал о том, что академию «Спартака» планируется перенести в район Тушино. Там расположен стадион «Открытие Арена», где свои домашние матчи проводит основная команда.

Добавим, что владельца «Спартака» Леонида Федуна в последние годы регулярно критикуют болельщики, в том числе за частые смены тренеров.