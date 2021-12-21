Агент Рыбуса высказался о будущем игрока в «Локомотиве»

Польский защитник Мацей Рыбус продолжит свои выступления за московский «Локомотив». Об этом в разговоре с журналистом «РБ Спорт» заявил агент футболиста Мариуш Пекарски.

«Мацей остается в «Локомотиве». Мы говорили со спортивным директором и другими людьми из клуба - он никуда не уходит», - сказал представитель Рыбуса.

Ранее в СМИ сообщалось о возможном переезде легионера во Францию или Германию.

Действующее трудовое соглашение Мацея с «железнодорожниками» истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 32-летний защитник поучаствовал в 12 поединках, сделал два ассиста и получил шесть желтых карточек.