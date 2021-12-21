​Бузова высмеяла Тарасова со сцены

Популярная телеведущая Ольга Бузова прямо со сцены высмеяла своего бывшего супруга – экс-игрока «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Это произошло во время вручения премии FashionTV, на котором Тарасов лично присутствовал.

«Мне сказали, что в этом зале сидит мой бывший муж. Дима, я тебя не вижу, и слава Богу», - сказала Бузова, после чего ей подсказали, что Тарасов ей машет.

«Он машет с галёрки? Как всегда. Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную и влиятельную девушку страны, кусает локти и думает: «Какой же я дурак? Как я мог её потерять?» - сказал Бузова.