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​Бузова высмеяла Тарасова со сцены

21 Декабря 2021 • 09:24 Комментировать (2)

Популярная телеведущая Ольга Бузова прямо со сцены высмеяла своего бывшего супруга – экс-игрока «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Это произошло во время вручения премии FashionTV, на котором Тарасов лично присутствовал.

«Мне сказали, что в этом зале сидит мой бывший муж. Дима, я тебя не вижу, и слава Богу», - сказала Бузова, после чего ей подсказали, что Тарасов ей машет.

«Он машет с галёрки? Как всегда. Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную и влиятельную девушку страны, кусает локти и думает: «Какой же я дурак? Как я мог её потерять?» - сказал Бузова.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Тарасов Ольга Бузова
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
crocodile
21 Декабря 2021 в 09:53
примерно все, шо нужно знать о хунболе в России.
сигитов валерий
21 Декабря 2021 в 09:43
Без женщины разве веселье!
И жизнь - лишь обрывок стиха.
Она, как петля ожерелья
Из сладких жемчужин греха...
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