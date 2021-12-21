Назван клуб РПЛ, который готов подписать Кокорина и Жиркова

У опытных российских футболистов Александра Кокорина и Юрия Жиркова есть вариант продолжения карьеры в Премьер-лиге. Об этом рапортует Metaratings.ru.

Как стало известно источнику, предложить сотрудничество игрокам готовы подмосковные «Химки». Главным препятствием в оформлении сделки является денежная сторона вопроса. Подмосковный клуб не готов платить потенциальным новичкам более двух миллионов рублей в месяц.

Жирков, который находится в статусе свободного агента, может принять условия «Химок», а вот с Кокориным возникнут проблемы. Форвард вряд ли пойдет на серьезное уменьшение зарплаты. В «Фиорентине» он зарабатывает почти в шесть раз больше.

По итогам 18 туров «Химки» занимают последнее место в РПЛ.