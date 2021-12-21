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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван клуб РПЛ, который готов подписать Кокорина и Жиркова

21 Декабря 2021 • 09:06 Комментировать (1)

У опытных российских футболистов Александра Кокорина и Юрия Жиркова есть вариант продолжения карьеры в Премьер-лиге. Об этом рапортует Metaratings.ru.

Как стало известно источнику, предложить сотрудничество игрокам готовы подмосковные «Химки». Главным препятствием в оформлении сделки является денежная сторона вопроса. Подмосковный клуб не готов платить потенциальным новичкам более двух миллионов рублей в месяц.

Жирков, который находится в статусе свободного агента, может принять условия «Химок», а вот с Кокориным возникнут проблемы. Форвард вряд ли пойдет на серьезное уменьшение зарплаты. В «Фиорентине» он зарабатывает почти в шесть раз больше.

По итогам 18 туров «Химки» занимают последнее место в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Александр Кокорин Юрий Жирков
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
CELTIC FROST
21 Декабря 2021 в 10:26
Фу. какой позор! Два ляма - он и что, нищеброды, такое получать. По миру пойдут же, болезные) // О,это кривое зеркало современного мира. А кому-то и 20 штук деревянных в месяц служат целью и ориентиром.
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