Форварда «Локомотива» сватают в МЛС

Форвард сборной России Фёдор Смолов, выступающий на клубном уровне за столичный «Локомотив», имеет вариант продолжения карьеры за океаном. Как сообщил в интервью «Спорт-экспрессу» агент Дэн Мильштейн, интерес к российскому голеадору проявляют в МЛС. Название клуба, претендующего на Фёдора, пока не разглашается.

В текущем сезоне чемпионата России 31-летний нападающий принял участие в 15 встречах, отметившись семью забитыми мячами. Его контракт с «железнодорожниками» истекает летом следующего года.

Ранее сообщалось об интересе к Фёдору со стороны клуба из чемпионата Испании.