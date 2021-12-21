​Объявлена сумма трансфера Хлусевича в «Спартак»

Ещё в начале ноября «Спартак» проинформировал общественность о том, что с первого дня 2022 года состав команды пополнит Даниил Хлусевич, который в последние годы выступал за тульский «Арсенал». Руководитель «канониров» Гурам Аджоев рассказал ТАСС о том, что сумма трансфера Хлусевича не является какой-то секретной информацией. По словам представителя тульского клуба, «Спартак» заплатит за 20-летнего Хлусевича 3 миллиона евро. Аджоев отметил, что эта сумма поможет «Арсеналу», будучи значительной для клубного бюджета.

В сезоне 2021/2022 Даниил Хлусевич провёл за «Арсенал» 18 игр в чемпионате и Кубке России. Полузащитник записал на свой счёт 5 голов и 2 результативных паса на партнёров.