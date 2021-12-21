Орлов раскрыл трансферные планы «Зенита»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о планах петербургского «Зенита» на январское трансферное окно. Об этом он высказался в эфире «Радио Зенит».

«Революции не будет, только точечные трансферы. Это желание Семака. Он говорит, что ему нужны один-два человека», - заявил комментатор.

Напомним, что чемпионат России отправился на зимнюю паузу. По итогам 18 туров «сине-бело-голубые» располагаются на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака опережают идущее вторым московское «Динамо» на два балла. Тройку лидеров замыкает «Сочи».