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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» может продать игрока сборной России в испанский клуб

21 Декабря 2021 • 08:21 Комментировать (2)

Два игрока могут покинуть московский «Локомотив» в грядущее трансферное окно. Согласно информации, опубликованной в твиттер-аккаунте журналиста Экрема Конура, «железнодорожники» планируют расстаться с форвардом Фёдором Смоловым и защитником Мацеем Рыбусом.

Инсайдер утверждает, что в подписании российского нападающего заинтересован испанский клуб, название которого пока держится в секрете. На Рыбуса есть спрос в чемпионатах Германии и Франции.

По итогам первой половины сезона московский «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету команды 28 очков после 18 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Фёдор Смолов Мацей Рыбус
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
сигитов валерий
21 Декабря 2021 в 09:13
Чё творицца...Никогда такого не было и вот опять!
Манчестерский Иппатий
21 Декабря 2021 в 08:29
Вот тебе, бабушка, и юркни в дверь... Засада...
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