«Локомотив» может продать игрока сборной России в испанский клуб

Два игрока могут покинуть московский «Локомотив» в грядущее трансферное окно. Согласно информации, опубликованной в твиттер-аккаунте журналиста Экрема Конура, «железнодорожники» планируют расстаться с форвардом Фёдором Смоловым и защитником Мацеем Рыбусом.

Инсайдер утверждает, что в подписании российского нападающего заинтересован испанский клуб, название которого пока держится в секрете. На Рыбуса есть спрос в чемпионатах Германии и Франции.

По итогам первой половины сезона московский «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету команды 28 очков после 18 туров.