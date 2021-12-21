Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ференцвароша».

«Выбор хороший. «Ференцварош» идёт в чемпионате Венгрии на первом месте и никогда не отпускается ниже третьего. Ясно, что хуже там сделать будет трудно. В этом плане выбор хороший. Понятно, что венгерский чемпионат не на слуху, но зато с «Ференцварошем» Черчесов всегда будет в зоне медалей и будет бороться за чемпионство. Яркий пример - Украина: понятно, что «Шахтёр» и «Динамо» Киев всегда будут наверху. Для меня выбор Черчесова не удивителен. Если бы он пошёл в команду, занимающую 7-8 место, с таким заявлением, что хочет сделать их чемпионами, тогда я бы сказал: «Ого, ничего себе».

Думаю, среди российских клубов предложений Черчесову не было. Московские команды не возьмут, а ехать в команды из нижней части таблицы не очень. Там 3-4 месяца проработаешь и поймёшь, что выше 7 места не поднимешься. Черчесов все-таки может позволить себе не идти в команды уровня «Уфы» или «Нижнего», - сказал Мостовой.