Николич: «В России меня уважают, и у меня уже есть предложения от нескольких крупных клубов»

Бывший наставник «Локомотива» Марко Николич уверен, что хорошо делал работу во время этапа карьеры в России, и готов вернуться в РПЛ.

- В России меня уважают, и у меня уже есть предложения от нескольких крупных клубов. Мне удалось произвести впечатление, - приводит слова «экс-железнодорожника» сербский Espreso.

42-летний специалист не видит ничего плохого в том, чтобы принять предложение конкурентов «Локомотива», но тем не менее, считает, что не стоит приниматься за работу по ходу сезона, ведь в таком случае у конкретного клуба проблемы, и там можно долго не проработать.

Что касается предложений, они поступали Марко Николичу из России, Италии, Испании и второго английского дивизиона.