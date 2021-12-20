Валерий Газзаев: В 2008 году Дзагоева просматривал «Реал»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев уверен, что полузащитник «армейцев» мог провести свою футбольную карьеру совсем по-другому. «Думал, что он будет одним из величайших игроков европейского и мирового футбола», - заявил Газзаев на «Матч Премьер».

При этом специалист уверен, что Дзагоев напрасно так долго оставался в ЦСКА, так как это «не его уровень».

В 2008 году, по словам тренера, тогда еще юного Алана Дзагоева просматривали в Москве скауты «Реала». Отметим, что четыре года спустя на вопросы про интерес мадридского гранда Дзагоев отшучивался, мол, куда ему в «Реал», где на скамейку запасных усадили Кака.