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Валерий Газзаев: В 2008 году Дзагоева просматривал «Реал»

20 Декабря 2021 • 23:03 Комментировать (2)

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев уверен, что полузащитник «армейцев» мог провести свою футбольную карьеру совсем по-другому. «Думал, что он будет одним из величайших игроков европейского и мирового футбола», - заявил Газзаев на «Матч Премьер».

При этом специалист уверен, что Дзагоев напрасно так долго оставался в ЦСКА, так как это «не его уровень».

В 2008 году, по словам тренера,  тогда еще юного Алана Дзагоева просматривали в Москве скауты «Реала». Отметим, что четыре года спустя на вопросы про интерес мадридского гранда Дзагоев отшучивался, мол, куда ему в «Реал», где на скамейку запасных усадили Кака.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ЦСКА Москва Валерий Газзаев Алан Дзагоев
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Комментарии (1)
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Caa1987
20 Декабря 2021 в 23:57
А в 2005 Милан?
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