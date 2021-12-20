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Агент Хендрикса прокомментировал сведения об уходе игрока в «Химки»

20 Декабря 2021 • 22:57 Комментировать

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс не стал настоящим усилением команды, и в СМИ всё чаще появляются сведения о возможной смене места работы 26-летнего голландского футболиста.

В понедельник сообщалось о том, что Хендрикс может перейти до конца сезона в «Химки» на правах аренды. Тем не менее, его агент Фулько ван Куперен в интервью «РБ Спорту» утверждает обратное: «Это полностью фэйковые новости».

Напомним, что Йоррит Хендрикс появился в «Спартаке» год назад. В текущем сезоне в активе опорного полузащитника 11 матчей, в среднем он проводит на поле по 35 минут в одно поединке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Йоррит Хендрикс
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