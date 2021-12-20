Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал назначение Станислава Черчесова главным тренером «Ференцвароша».

«У Черчесова уже большой опыт. Он тренировал и польскую «Легию», и сборную России, с которой вышел в четвертьфинал чемпионата мира. Вот теперь у него были варианты продолжения тренерской карьеры. Он выбрал «Ференцварош». Он заявлял, что предложений было несколько, но выбор Черчесов остановил все-таки на венгерском клубе, что, в принципе, понятно. «Ференцварош» лидирует во внутреннем чемпионате, постоянно играет в еврокубках. Думаю, эти критерии и поспособствовали такому выбору.

Наверное, предложений среди российских клубов у Черчесова не было. Возможно, у него было желание попробовать себя за границей. Думаю, в Венгрии у Черчесова всё получится, команда хорошая. Ребров хорошо работал в «Ференцвароше», Черчесов тоже хорошо поработает», - сказал Тарханов.