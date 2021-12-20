Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал возможный переход Джанлуиджи Буффона в стан «красно-белых».

«Для какого-то пиар-хода это, может быть, и нормально. Но Буффону 43 года. Не думаю, что этот переход состоится. В спортивном плане он, конечно, ничего не даст «Спартаку». Как вывеска - да, но как вывеску можно кого угодно привести. Но зачем Буффону это надо? Он сходил в «Париж», где играл иногда и не был основным вратарём. Хайп они словили, он заработал кучу денег себе. С этим проблем у него нет, он давным-давно обеспечен. Логики в таком трансфере нет никакой.

Ясно, что такой переход придал бы имиджа РПЛ. Поднимут шум, гам, будут обсуждать. Но ради этого давайте тогда и Франческо Тотти приведём тоже (смеётся). Иностранцы у нас что хотят, то и делают. Зарабатывают бешеные деньги и уезжают. Мы же говорим об игре, поэтому трансфер Буффона не нужен», - сказал Мостовой.