Аршавин сообщил о серьёзных проблемах со зрением

Экс-форвард «Зенита» Андрей Аршавин откровенно поговорил о плохом зрении.

- Я бы хотел как можно меньше носить очки, но приходится. Хотя бы для того, чтобы видеть футбол в фрагментах, - заявил экс-футболист «КП».

Аршавин отметил, что проблемы начались еще с девяти лет, а рекомендации врача носить очки с заклеенной линзой тогда еще будущий звездный игрок отказался из-за реакции одноклассников.

Что касается оперативного вмешательства в проблему, Аршавин заявил, что несколько лет назад врачи ему сообщили, что шансов улучшить зрение не так много.

Напомним, что после завершения карьеры футболиста Андрей Аршавин работает в «Зените» и экспертом на «Матч ТВ».