Уткин: «Сёмин вообще ни о ком, кроме себя, ничего хорошего в жизни не сказал»

Журналист Василий Уткин во время стрима на YouTube поделился мнением о нашумевших словах Юрия Сёмина о следующих тренерах «Локомотива».

- Будет ли возвращение Юрия Сёмина в «Локомотив» или другой клуб?

- Обязательно. Мало того, и не раз, я так думаю.

- Ты как отнесся к его посту о николичах и гисдолях во множественном числе?

- Я написал, что Сёмина заколебали. А был такой момент, что действительно лет 5 назад была популярной тема, что сколько можно? По кругу по всем командам ходят Тарханов, Гаджиев и Сёмин. Такой был разговор, он был достаточно голимый, мне не интересно в нем участвовать, но он был. Но тогда никто не говорил о гаджиевых…

Это просто по-хамски, вот и все. Но Юрий Палыч вообще ни о ком, кроме себя, ничего хорошего в жизни не сказал. Особенно, в «Локомотиве», если это только не игроки и болельщики. А про преемников нееее… никогда не надо.