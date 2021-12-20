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Уткин: «Сёмин вообще ни о ком, кроме себя, ничего хорошего в жизни не сказал»

20 Декабря 2021 • 22:00 Комментировать (1)

Журналист Василий Уткин во время стрима на YouTube поделился мнением о нашумевших словах Юрия Сёмина о следующих тренерах «Локомотива».

- Будет ли возвращение Юрия Сёмина в «Локомотив» или другой клуб?

- Обязательно. Мало того, и не раз, я так думаю.

- Ты как отнесся к его посту о николичах и гисдолях во множественном числе?

- Я написал, что Сёмина заколебали. А был такой момент, что действительно лет  5 назад была популярной тема, что сколько можно? По кругу по всем командам ходят Тарханов, Гаджиев и Сёмин. Такой был разговор, он был достаточно голимый, мне не интересно в нем участвовать, но он был. Но тогда никто не говорил о гаджиевых…

Это просто по-хамски, вот и все. Но Юрий Палыч вообще ни о ком, кроме себя, ничего хорошего в жизни не сказал. Особенно, в «Локомотиве», если это только не игроки и болельщики. А про преемников нееее… никогда не надо.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Василий Уткин Юрий Сёмин
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Комментарии (1)
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ингерман
20 Декабря 2021 в 22:45
эт-точна.. )))
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