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Уткин назвал главный минус Генича

20 Декабря 2021 • 21:37 Комментировать (1)

Журналист Василий Уткин во время стрима на YouTube назвал имена лучших комментаторов и поговорил о работе Константина Генича.

- Ничего не могу сказать нового. Для меня комментатор намбер ван за последние годы - это, конечно, Денис Казанский. Если продолжать, то я назову следом Генича. На самом деле я бы назвал Слуцкого, но он комментирует в паре, но его очень интересно слушать. Казанский и Слуцкий комментируют футбол на порядок лучше остальных.

Кажется, честно, подсдали многие первачи. Вот Костя Генич работает стабильно, но то, что в нем мне не нравится, это продолжает  не нравится. Если выразиться просто, Костя человек очень обидчивый, но если выразиться коротко и ясно, мне не нравится пропорция нытья. Я ему не начальник, мы с ним с тех пор, как он набросился на меня с поцелуем, виделись, наверное, раз 10, просто жизнь как-то особо не сводит, но я симпатией к нему большой отношусь.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Константин Генич
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Комментарии (1)
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Underdog !
20 Декабря 2021 в 22:32
Василий уже не журналист. Он блогер
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