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Уткин сообщил, что у Дзюбы на Мальдивах была магическая миссия

20 Декабря 2021 • 21:04 Комментировать (4)

Журналист Василий Уткин во время стрима на YouTube назвал настоящую причину вояжа форварда «Зенита» Артёма Дзюбы на Мальдивы во время матча его команды с «Динамо».

- Я тут почитал очень интересную книгу о древних обрядах мальдивских островитян. Я сказал неделю назад, что Артём Дзюба не сыграл бы [в последнем матче года, с «Динамо»], но мог приехать поддержать команду, так делают нормальные люди. Мог приехать на «Динамо», а не ехать на Мальдивы и кормить там рыб, то есть, скатов.

Так вот, я должен извиниться перед Артёмом Дзюбой, я совершенно не знал. Оказывается, именно в начале декабря возникает то самое время, когда кормление скатов на Мальдивах - это колоссальной силы магический ритуал, который значительно превосходит по своей отдаче поддержку одним человеком на трибуне. Так что Артём все сделал правильно, он поехал на Мальдивы. Я думаю, что он даже был специально командирован как человек, который уже не в состоянии помогать команде.

Очень важно, чем вы именно кормите скатов. Вот там специально это связано с тем, кому вы желаете удачи. Была сделана специальная прикормка, это частично перемолотые ношеные гетры, потом некая питательная среда и немного волос, которые остаются после парикмахерской. Из всего этого была сделана специальная кормежка для скатов. В общем, я думаю, что Дзюба справился с задачей. Они просто закладывались на то, чтобы повезло, чтобы пенальти поставить. Может быть, скаты не могли обеспечить отсутствие травм. Поэтому, я думаю, «Зенит» не смог удержать победу, потеряв при этом Малкома и Вендела.

Но знайте, это очень редко открывается такое окно. В этом году оно открывалось в начале декабря, когда мальдивские скаты приносили удачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Василий Уткин Артём Дзюба
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
biz_plan
20 Декабря 2021 в 22:33
Уткин - фрик и клоун. Они с Губерниевым - маппет-шоу нашего спорта.
Underdog !
20 Декабря 2021 в 22:26
Какой словесный понос
Манчестерский Иппатий
20 Декабря 2021 в 22:13
У свинтуса и мысли свинские - ничего удивительного. Утка завидует скатам, видимо хотел, чтобы его этим покормили.
только не мясо
20 Декабря 2021 в 21:19
Записки сумасшедшего...
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