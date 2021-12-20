Уткин: «Я считаю, что FAN ID - это прямой убыток»

Журналист Василий Уткин во время стрима на YouTube поделился мнением о FAN ID.

- У меня отрицательное отношение к FAN ID. Я не знаю, что у нас еще не контролируется. Я считаю, что FAN ID - это прямой убыток помимо всего прочего, потому что в таких городах, как Москва, Казань, может быть, даже Сочи, Петербург разумеется и в первую очередь, люди, которые приходят по билетам на стадион - это в первую очередь приезжие, которые включили для себя «Спартак» или «Зенит», на «Динамо» некоторые намечают приезд в столицу. Это сопряжено с достаточно громоздкой процедурой, я думаю, это людей оттолкнет. Пойти им на футбол не получится. Это плохо.

- А ты думаешь, таких людей много?

- Я не помню, но у «Зенита» около 25% тех, кто приходит по билетам, это люди приезжие. Эту информацию мне сообщил Александр Дюков в свою бытность главы «Зенита». Почему мне в этом сомневаться? Вот, пожалуйста, вам прямой убыток. Надеюсь, что, может быть, будет дополнительная аргументация, чтобы пустить на стадионы пиво и разрешить его рекламу, это как возможность компенсировать убытки. Почему не делать одного и сделать другое?