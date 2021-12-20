Уткин: «В России для Черчесова нет предложения, соответствующего его амбициям»

Журналист Василий Уткин во время стрима на YouTube объяснил, почему Станислав Черчесов не нашел себе работу в России.

- Заметьте, он пришел, и команда сразу на первом месте. Правда, она и была на первом месте, но то же замечательно. Я был уверен, что нечто подобное, что одна из ведущих команд из стран восточного блока что-то в этом роде сделает. Все замечательно, совет да любовь.

- Нет инсайдов, были ли из России какие-то предложения?

- Я думаю, что в России для него нет предложения, соответствующего его амбициям. В «Спартак» его не позовут, в «Зенит» его не позовут, в «Краснодар» - исключено. В «Динамо» тренер есть, он там уже был, Черчесов.

- Писали, что один из блоков руководства ЦСКА за то, чтобы Черчесов пришел.

- Не знаю, мне кажется, что это очень странное предположение, честно говоря. Хотя в ЦСКА среди этих блоков много странных людей.