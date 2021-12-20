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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Фанату «Спартака» запретили ходить на футбол на протяжении 5 лет

20 Декабря 2021 • 19:29 Комментировать (1)

Во время последнего матча Премьер-лиги России в 2021 году, в котором отношения выясняли «Сочи» и «Спартак», полиция задержала фаната московской команды Александра Кузнецова. На него был составлен протокол за нарушение правил поведения зрителей – фанат использовал стробоскоп.

Адлерский суд арестовал Александра Кузнецова на неделю, а позже он получил запрет на посещение спортивных мероприятий на 5 лет. Обо всём этом рассказывает телеграм-канал Baza. Отмечается, что это один из самых долгих банов для фанатов в истории российского футбола.

Напомним, что «Сочи» обыграл «Спартак» неделю назад со счётом 3:0. После этого в московском клубе сменился тренер – Руй Витория был уволен, а его место занял Паоло Ваноли.  

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Спартак Москва
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ушат Помоев 69
20 Декабря 2021 в 19:56
Странно, что запретили называть национальности чурок в новостях, а за кого фанат болеет значит можно
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