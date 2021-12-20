Футбольный эксперт Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал назначение Станислава Черчесова главным тренером «Ференцвароша».

«Черчесов уже работал в Польше, где стал чемпионом с «Легией». То есть, проблем с акклиматизацией вне России у него нет. Он и играл за рубежом тоже. В этом плане никаких проблем нет. Что касается ожидаемых результатов, многое зависит от тренера, но это не основное. Все-таки больше всего результат зависит от футболистов, которые собраны в команде. Так будет при любом тренере, в любой команде, на любом уровне. Очень важно, какой будет состав у его команды. В Европе венгерские команды котируются ещё ниже, чем российские.

Думаю, он выбрал зарубежный вариант, потому что не было достойных предложений от российских клубов. Может быть, предложения какие-то были, но не те, которые он бы хотел. Всё-таки Черчесов имеет определенный статус, он - тренер, удачно для России сыгравший на чемпионате мира. Он понимает, что принимать российский клуб, который будет занимать, условно, 12-е место, не очень хочется. Это испортит его имидж. Думаю, если бы было предложение от «Спартака», он бы решился. Мне кажется, он хотел брать команду с хорошим составом. Как я уже сказал, тренер - важно, но футболисты важнее. «Ференцварош» идёт на первом месте, как минимум, внутри чемпионата Черчесов будет побеждать и испытывать позитивные эмоции. Также, будет и имидж подниматься. А если бы он пришёл в команду уровня 10-12 места РПЛ, конечно, он бы уронил свой имидж», - сказал Лепёхин.