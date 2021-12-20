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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Россия – на 20 месте по очкам для таблицы коэффициентов УЕФА в этом сезоне

20 Декабря 2021 • 16:37 Комментировать

Первая часть еврокубкового сезона завершилась почти две недели назад. Можно говорить о том, что Россия показывает далеко не самые лучшие результаты. «Спартак», «Зенит», «Сочи», «Локомотив» и «Рубин» принесли России в таблицу коэффициентов всего 5,100 балла. Это 20-й показатель в текущем еврокубковом сезоне.

Выше России по баллам этого сезона идут даже такие страны как Швеция, Чехия, Норвегия, Хорватия, Израиль и Греция.

На первом месте в сезоне 2021/2022 пока идёт Франция – клубы Лиги 1 собрали 14,416 балла. Второе место у Голландии – 14,400, а тройку замыкает Англия – 14,142.

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