Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможный переход известного итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона из «Пармы» в московский «Спартак»

- Очень легко так делать журналистику: мол, раз в «Спартак» приехал Ваноли, друг Буффона, то туда приедет и сам Буффон. Насколько я знаю, Буффон уже имел предложение от другого клуба, но отказался покинуть «Парму», где он начинал как футболист. У него есть миссия вернуть «Парму» в Серию А. Пока не получается, но эта миссия остаётся.

В Серии В Буффон очень хорош. Думаю, без него у «Пармы» было бы ещё меньше очков. Я не вижу для Буффона причин в 43-44 года переезжать в «Спартак» или куда-нибудь ещё из «Пармы». И я не понимаю, зачем московскому клубу брать Буффона. У «Спартака» сейчас есть хороший вратарь – Селихов. Кроме того, «красно-белые» купили на перспективу Свинова из «Факела».