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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кордоба не поможет «Краснодару» в начале весны

20 Декабря 2021 • 15:20 Комментировать

В конце ноября форвард «Краснодара» Джон Кордоба получил травму в игре чемпионата России против «Химок». Спустя несколько недель колумбийский футболист перенёс хирургическое вмешательство. Агент Кристиан Вайн, представляющий интересы 28-летнего футболиста, рассказал sport24 о сроках его восстановления. По словам агента, Кордоба пропустит около четырёх месяцев. Это означает, что на старте второй части сезона 2021/2022 форвард за «быков» не сыграет.

В этом сезоне Джон Кордоба успел провести за «Краснодар» 16 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 6 голов и 4 результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Джон Кордоба
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