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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гендиректор профсоюза игроков рассказал о ситуации с долгами в «Ростове»

20 Декабря 2021 • 14:58 Комментировать

Александр Зотов, который является генеральным директором Общероссийского профсоюза футболистов, прокомментировал информацию о том, что в «Ростове» футболистам задерживают выплаты по зарплате.

По словам Зотова для «РИА Новости», в «Ростове» задержали зарплату примерно за два месяца. Директор профсоюза сказал, что такие задержки в клубах случаются регулярно, отметив, что конец года является тяжёлым периодом. Профсоюз следит за ситуацией.

Также Александр Зотов рассказал о ситуации с «Химках». По его словам, футболистам пообещали выплатить долги до субботы, 25 декабря. Если клуб не сдержит обещание, футболисты могут начать обращаться в палату по разрешению споров РФС.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Химки Александр Зотов
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