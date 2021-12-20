​Шварц дал два совета, как улучшить судейство в России

Сандро Шварц, занимающий тренерский мостик в «Динамо» дал два совета, которые, на его взгляд, помогут улучшить судейство в России.

По словам Шварца для «Спорт-Экспресса», решения должен принимать главный рефери, в том числе в ситуациях, когда момент спорный. По мнению немецкого тренера, ВАР должен вмешиваться лишь в ситуациях, когда существует явная ошибка, а не ошибка с вероятностью в 50% или 60%.

Второй совет касается функций четвёртого рефери. Шварц считает, что резервный судья должен контактировать с тренерами, а не «смотреть футбол и делать вид, что его ничего не касается». Тренер «Динамо» говорит, что четвёртый арбитр должен давать пояснения и понижать градус в районе тренерских скамеек.

При этом Сандро Шварц считает, что в большинстве игр РПЛ судьи работают на высоком уровне.