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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Шварц дал два совета, как улучшить судейство в России

20 Декабря 2021 • 14:16 Комментировать

Сандро Шварц, занимающий тренерский мостик в «Динамо» дал два совета, которые, на его взгляд, помогут улучшить судейство в России.

По словам Шварца для «Спорт-Экспресса», решения должен принимать главный рефери, в том числе в ситуациях, когда момент спорный. По мнению немецкого тренера, ВАР должен вмешиваться лишь в ситуациях, когда существует явная ошибка, а не ошибка с вероятностью в 50% или 60%.

Второй совет касается функций четвёртого рефери. Шварц считает, что резервный судья должен контактировать с тренерами, а не «смотреть футбол и делать вид, что его ничего не касается». Тренер «Динамо» говорит, что четвёртый арбитр должен давать пояснения и понижать градус в районе тренерских скамеек.

При этом Сандро Шварц считает, что в большинстве игр РПЛ судьи работают на высоком уровне.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сандро Шварц
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