​В «Ростове» платят зарплату время от времени – источник

«Ростов» входит в число клубов, которые переживают финансовые трудности. Как сообщает популярный телеграм-канал «Мутко против», футболисты команды получают зарплату лишь время от времени, с большим запозданием.

Источник отмечает, что в куда более сложной ситуации находятся не игроки, а сотрудники «Ростова». Многие из них давно не получали зарплату в полном объёме, причём их оклад составляет примерно 25-35 тысяч рублей. Даже такие сравнительно небольшие суммы в ростовском клубе редко платят вовремя, сообщает источник.

После 18 туров чемпионата России «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице, то есть располагается в зоне переходных игр.