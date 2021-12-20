«Химки» интересуются форвардом сборной Узбекистана

Форвард сборной Узбекистана и «Тобола» Игорь Сергеев имеет вариант продолжения карьеры в российском чемпионате.
Согласно информации Metaratings.ru, в трансфере 28-летнего голеадора заинтересованы подмосковные «Химки». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,7 миллиона евро.
На счету нападающего 58 поединков в футболке национальной сборной Узбекистана. В этих матчах он отметился 15 забитыми мячами.
«Химки» завершили первую половину сезона на последнем месте в Премьер-лиге. После 18 туров на счету подмосковного коллектива 14 набранных баллов.
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